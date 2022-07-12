В херсонской ВГА сообщили о 80 пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке
Число пострадавших в результате удара украинских войск по Новой Каховке в Херсонской области увеличилось до 80. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Пострадавших около 80, есть информация о пяти погибших, семеро людей пока считаются пропавшими, их ищут под завалами», — заявил Стремоусов в беседе с РИА Новости.
Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщал о семи погибших и 70 раненых в результате атаки.
ВСУ обстреляли Новую Каховку в ночь на вторник, предположительно, используя американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. В результате были повреждены жилые дома, больница и рынок.
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