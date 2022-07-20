В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ Антоновского моста

Украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из ракетной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

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«Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения», — рассказал чиновник, уточнив, что мост подвергся обстрелу в 4 часа утра.

По словам Стремоусова, движение по мосту пока сохраняется, пишет RT. Возможно, мост перекроют для большегрузного транспорта, отмечает РИА ФАН.

У ВГА региона пока нет информации о возможных пострадавших в результате обстрела.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
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