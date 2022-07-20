В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ Антоновского моста
Украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из ракетной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.
«Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения», — рассказал чиновник, уточнив, что мост подвергся обстрелу в 4 часа утра.
По словам Стремоусова, движение по мосту пока сохраняется, пишет RT. Возможно, мост перекроют для большегрузного транспорта, отмечает РИА ФАН.
У ВГА региона пока нет информации о возможных пострадавших в результате обстрела.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+5 685 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 317 / сут.
- Правительство ЛНР постановило открыть посольство в России
- СМИ: Минпромторг поддержал заморозку транспортного налога для покупателей российских авто
- Парламент Шри-Ланки избрал нового президента страны
- Киргизия и Россия перешли на торговые расчеты в рублях
- Посол ЛНР заявил о готовящейся провокации украинских войск в Славянске
- Артиллерийскому обстрелу подверглись пограничные районы Курской области
- Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии
- Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы украинской артиллерии
- В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ Антоновского моста
- СМИ сообщили о намерении Сирии разорвать дипотношения с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru