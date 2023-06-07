По предварительным данным, семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Накануне в результате разрушения верхней части ГЭС и поднятия уровня воды несколько населенных пунктов были затоплены. В Новокаховском городском округе ввели местный режим ЧС, напоминает Ura.ru.