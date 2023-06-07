Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки

По предварительным данным, семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Накануне в результате разрушения верхней части ГЭС и поднятия уровня воды несколько населенных пунктов были затоплены. В Новокаховском городском округе ввели местный режим ЧС, напоминает Ura.ru.

В Новой Каховке начал спадать уровень воды на улицах

Как отметил Леонтьев, информация о пропавших уточняется. Глава городского округа указал, что на утро 7 июня уровень воды после наводнения упал на 35 сантиметров, сообщает телеканал «360».

«За вчерашний день перевезено около 900 человек из зон подтопления в безопасные места, 17 человек вывезено группами МЧС и сотрудниками администрации с крыш домов», — отметил Леонтьев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Градоначальник указал, что оперативный штаб, МЧС, полиция, специалисты коммунальных и аварийных служб продолжают работу.

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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