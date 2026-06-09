ВСУ вновь атаковали мост в районе Чонгара на границе с Крымом

Мост в районе Чонгара на границе между Крымом и Херсонской областью пострадал после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил херсонский губернатор Владимир Сальдо.

«В Чонгаре вновь поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА», — написал он в мессенджере «Макс».

Движение по сооружению перекрыто. На месте находятся специалисты профильных служб.

В минувшее воскресенье этот мост подвергся атаке со стороны ВСУ, из-за удара пострадало мостовое полотно, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:мостКрымХерсон

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