Автомобиль сопровождения делегации c послом России подорвался на мине в Пакистане
Автомобиль сопровождения делегации c послом России подорвался на мине в Пакистане, сообщила российская дипмиссия.
Сегодня Альберт Хорев вместе с другими послами принял участие в саммите по туризму в Свате. Подрыв произошел, когда машина ехала из города Мингора в Хайбер-Пахтунква.
Как сообщает Daily Pakistan, взорвалась машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств в сторону Малам-Джаббы. Были ранены четверо полицейских, один из которых скончался в больнице. Дипломаты не пострадали, заявили в посольстве России.
Ранее не менее четырех человек погибли, 15 пострадали при нападении террориста-смертника в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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