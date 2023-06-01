В Херсонской области пресекли попытки спецслужб Украины выкрасть детей
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале заявил, что российские оперативные службы пресекли в регионе несколько попыток украинских спецслужб выкрасть детей с целью через третьи страны доставить их в Киев.
Он рассказал, что для этого «несколько заезжих «волонтерок» хотели «через подставные организации» оформить опекунство над детьми, оставшимися без попечения родителей.
По его словам, это была не забота о детях, а «самая примитивная пропаганда», так как на территории Украины они должны были дать лживое интервью и «очернить их жизнь в России».
«Все попытки киевских экстремистов использовать наших детей в своих грязных играх будем и дальше жестко пресекать», - добавил Сальдо.
Ранее Сальдо заявил, что паспорта РФ получили около 150 тысяч жителей Херсонской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru