В Херсонской области пресекли попытки спецслужб Украины выкрасть детей

Он рассказал, что для этого «несколько заезжих «волонтерок» хотели «через подставные организации» оформить опекунство над детьми, оставшимися без попечения родителей.

По его словам, это была не забота о детях, а «самая примитивная пропаганда», так как на территории Украины они должны были дать лживое интервью и «очернить их жизнь в России».

«Все попытки киевских экстремистов использовать наших детей в своих грязных играх будем и дальше жестко пресекать», - добавил Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что паспорта РФ получили около 150 тысяч жителей Херсонской области, сообщает RT.

