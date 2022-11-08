СМИ: в Херсонской области украинский диверсант покончил с собой при задержании
Украинский диверсант совершил самоубийство при попытке скрыться от силовиков в городе Берислав Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Собеседник агентства рассказал, что данные о местонахождении члена террористической ячейки СБУ силовики получили от других членов диверсионной группы, ранее задержанных в Херсоне.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовыми структурами в городе Берислав Херсонской области при попытке скрыться от представителей во время адресной проверки диверсант покончил с собой», - уточнил источник.
Ранее в ФСБ рассказали, что в Херсонской области были задержаны девять граждан Украины, готовивших теракт под кураторством СБУ, сообщает RT.
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