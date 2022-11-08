СМИ: в Херсонской области украинский диверсант покончил с собой при задержании

Украинский диверсант совершил самоубийство при попытке скрыться от силовиков в городе Берислав Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Стремоусов заявил о захвате группы украинских диверсантов под Херсоном

Собеседник агентства рассказал, что данные о местонахождении члена террористической ячейки СБУ силовики получили от других членов диверсионной группы, ранее задержанных в Херсоне.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовыми структурами в городе Берислав Херсонской области при попытке скрыться от представителей во время адресной проверки диверсант покончил с собой», - уточнил источник.

Ранее в ФСБ рассказали, что в Херсонской области были задержаны девять граждан Украины, готовивших теракт под кураторством СБУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сбу УкраиныСпецоперацияСиловикиХерсон
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