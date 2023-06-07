Рыб затопило: осетровый завод ушел под воду из-за взрыва Каховской ГЭС

Отмечается, что сегодняшняя ситуация с затоплением завода угрожает дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб. Это может привести к полному исчезновению некоторых видов осетровых в водоемах Украины.



В ведомстве сообщили, что завод каждый год выпускал более 1,5 млн мальков осетровых видов рыб в водоемы Украины.

Ранее стало известно, что в районе Энергодара в Запорожской области стрелки-зенитчики сбили штурмовик Су-25 ВСУ, передает «ОТР».

