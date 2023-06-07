Рыб затопило: осетровый завод ушел под воду из-за взрыва Каховской ГЭС
Осетровый завод, находящийся на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, затопило из-за наводнения после разрушения плотины у Каховской ГЭС, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что сегодняшняя ситуация с затоплением завода угрожает дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб. Это может привести к полному исчезновению некоторых видов осетровых в водоемах Украины.
В ведомстве сообщили, что завод каждый год выпускал более 1,5 млн мальков осетровых видов рыб в водоемы Украины.
Ранее стало известно, что в районе Энергодара в Запорожской области стрелки-зенитчики сбили штурмовик Су-25 ВСУ, передает «ОТР».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин объяснил подрыв Каховской ГЭС страхом перед наступлением российской армии
- Лукашенко помиловал Софью Сапегу
- Мизулина потребовала проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков
- Совфед одобрил закон о трудоустройстве подростков
- СМИ: В Таиланде россиянин впал в кому после вооруженного нападения
- Захарова: нападение на миротворцев в Приднестровье будет означать нападение на Россию
- «Смутное время» Кипелова и Маврина выйдет на двойном виниле
- Рыб затопило: осетровый завод ушел под воду из-за взрыва Каховской ГЭС
- Совфед одобрил закон об изъятии загранпаспортов у призванных на службу россиян
- Пивовары предложили ввести в РФ минимальную розничную цену на пиво
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru