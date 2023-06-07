Рыб затопило: осетровый завод ушел под воду из-за взрыва Каховской ГЭС

Осетровый завод, находящийся на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, затопило из-за наводнения после разрушения плотины у Каховской ГЭС, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Отмечается, что сегодняшняя ситуация с затоплением завода угрожает дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб. Это может привести к полному исчезновению некоторых видов осетровых в водоемах Украины.

В ведомстве сообщили, что завод каждый год выпускал более 1,5 млн мальков осетровых видов рыб в водоемы Украины.

Ранее стало известно, что в районе Энергодара в Запорожской области стрелки-зенитчики сбили штурмовик Су-25 ВСУ, передает «ОТР».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ЭкологияНаводнениеХерсонРыба

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