В Херсонской области два человека погибли при повторной атаке дронов ВСУ

ВСУ дважды атаковали FPV-дронами здание хлебопекарни в Алешках, в результате погибли два человека. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

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Как отметил губернатор, украинские беспилотники ударили по строению, оно получило повреждение. Далее ВСУ повторно атаковали объект, где работники предприятия тушили возникший пожар.

«Погибли двое рабочих, одна сотрудница ранена и находится в местной больнице. Сильно пострадало единственное предприятие, которое производит хлебобулочные изделия для жителей города», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Глава региона назвал произошедшее терактом и «гнусным военным преступлением».

Ранее при обстреле ВСУ поселка Владимировка в Донецкой Народной Республике погибла женщина, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУПогибшиеБеспилотникиХерсон

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