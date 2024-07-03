В Херсонской области два человека погибли при повторной атаке дронов ВСУ
ВСУ дважды атаковали FPV-дронами здание хлебопекарни в Алешках, в результате погибли два человека. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Как отметил губернатор, украинские беспилотники ударили по строению, оно получило повреждение. Далее ВСУ повторно атаковали объект, где работники предприятия тушили возникший пожар.
«Погибли двое рабочих, одна сотрудница ранена и находится в местной больнице. Сильно пострадало единственное предприятие, которое производит хлебобулочные изделия для жителей города», — написал Сальдо в Telegram-канале.
Глава региона назвал произошедшее терактом и «гнусным военным преступлением».
Ранее при обстреле ВСУ поселка Владимировка в Донецкой Народной Республике погибла женщина, напоминает RT.
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