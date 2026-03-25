В Херсонской области два человека погибли при атаке ВСУ на жилой дом
25 марта 202616:44
Два человека погибли при атаке ВСУ на жилой дом в Алёшках Херсонской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, на месте погибла женщина, а получивший тяжёлые ранения 74-летний мужчина был госпитализирован.
«Он скончался в больнице», - добавил губернатор.
Ранее ВСУ атаковали сотрудников отдела МВД РФ «Голопристанский» в Херсонской области, пятеро полицейских погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Херсонской области два человека погибли при атаке ВСУ на жилой дом
