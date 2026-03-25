В Херсонской области два человека погибли при атаке ВСУ на жилой дом

Два человека погибли при атаке ВСУ на жилой дом в Алёшках Херсонской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, на месте погибла женщина, а получивший тяжёлые ранения 74-летний мужчина был госпитализирован.

«Он скончался в больнице», - добавил губернатор.

Ранее ВСУ атаковали сотрудников отдела МВД РФ «Голопристанский» в Херсонской области, пятеро полицейских погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
