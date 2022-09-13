В Херсоне прекратили подачу воды и электроэнергии

Отмечается, что подача электричества прекратилась около 11:00 мск, сейчас электроснабжение в домохозяйствах восстановилось.

По данным корреспондента агентства, в городе также прекращено водоснабжение.

Накануне в Херсоне прогремело как минимум пять мощных взрывов, предположительно, в городе сработала система ПВО, напоминает «Свободная пресса».

