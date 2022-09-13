В Херсоне прекратили подачу воды и электроэнергии
13 сентября 202211:48
Подача электроэнергии прекращена в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что подача электричества прекратилась около 11:00 мск, сейчас электроснабжение в домохозяйствах восстановилось.
По данным корреспондента агентства, в городе также прекращено водоснабжение.
Накануне в Херсоне прогремело как минимум пять мощных взрывов, предположительно, в городе сработала система ПВО, напоминает «Свободная пресса».
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13 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru