«Расстреливают пустое село»: белгородский губернатор сообщил об очередном обстреле Журавлевки
Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вооруженные силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!» — написал глава области в своем Telegram-канале.
Гладков указал, что глава населенного пункта Анжелика Самойлова доложила о разрушениях в школе, доме культуры и администрации.
На минувшей неделе Гладков сообщил, что российские системы ПВО сбили две ракеты над Белгородом. Никто не пострадал, напоминает «Свободная пресса».
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