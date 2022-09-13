«Расстреливают пустое село»: белгородский губернатор сообщил об очередном обстреле Журавлевки

Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородской области

«Вооруженные силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!» — написал глава области в своем Telegram-канале.

Гладков указал, что глава населенного пункта Анжелика Самойлова доложила о разрушениях в школе, доме культуры и администрации.

На минувшей неделе Гладков сообщил, что российские системы ПВО сбили две ракеты над Белгородом. Никто не пострадал, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: скриншот с видео из соцсетей
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