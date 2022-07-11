В Харьковской области из-за подрыва машины погиб глава Великого Бурлука
Руководитель временной гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Виталий Ганчев заявил, что в Великом Бурлуке в результате подрыва автомобиля погиб глава местной администрации Евгений Юнаков, сообщает РИА Новости.
По словам, нападение осуществила диверсионно-разведывательная группа, подложившая взрывное устройство под машину чиновника.
«Это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве. Киевский режим настигнет заслуженное наказание», - добавил он.
Ранее в Херсонской области местные жители помогли предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо, сообщает RT.
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