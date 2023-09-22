В Ереване неизвестные испачкали краской ворота российского посольства

На кадрах видно, как неизвестные подходят к зданию диппредставительства. За несколько шагов до ворот посольства мужчины бросают в сторону ограждения небольшие пакеты с красной краской, которые несли в руках, держа за спиной.

В действия злоумышленников почти сразу вмешался сотрудник правоохранительных органов. Далее вандалы начали отходить от дипведомства.

Позже краску на воротах очистили, небольшие следы краски остались у вывески посольства.

Диппредставительство пока не прокомментировало инцидент.

