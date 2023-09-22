В Ереване неизвестные испачкали краской ворота российского посольства
Двое мужчин бросили пакеты с красной краской в ворота посольства России в Ереване. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, как неизвестные подходят к зданию диппредставительства. За несколько шагов до ворот посольства мужчины бросают в сторону ограждения небольшие пакеты с красной краской, которые несли в руках, держа за спиной.
В действия злоумышленников почти сразу вмешался сотрудник правоохранительных органов. Далее вандалы начали отходить от дипведомства.
Позже краску на воротах очистили, небольшие следы краски остались у вывески посольства.
Диппредставительство пока не прокомментировало инцидент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru