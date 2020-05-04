Инвестиции против COVID-19: Как РФПИ под руководством Кирилла Дмитриева борется с коронавирусом

Борьбу с коронавирусом сегодня ведут не только врачи и вирусологи. Чтобы остановить распространение болезни, свои усилия объединяют крупнейшие инвестиционные фонды, промышленные предприятия и компании, ведущие деятельность в сфере цифровой экономики. Важную роль в борьбе с распространением коронавируса в РФ играет Альянс, участниками которого стали Яндекс, Mail.ru Group, Российский союз промышленников и предпринимателей и МИА «Россия Сегодня». Одним из инициаторов создания Альянса стал Российский фонд прямых инвестиций, руководителем которого с момента основания является Дмитриев Кирилл Александрович. Почему суверенный фонд РФ, в «мирное время» привлекающий инвесторов в Россию, занялся борьбой с вирусом и как инвестиции помогут остановить пандемию?

С чего все началось

Как рассказал Кирилл Дмитриев, РФПИ начал собирать информацию о новом заболевании еще в январе, когда из Китая стали поступать данные о первых заболевших и быстром распространении вируса. Уже в феврале сотрудничество Российского фонда прямых инвестиций с партнерами из Китая позволило доставить в Россию прошедшие проверку в полевых условиях образцы тестов на COVID-19, чтобы российские ученые смогли начать их изучение.

Международное информационное агентство «Россия сегодня» и РФПИ, аккумулировав опыт китайских врачей, оказавшихся на передовой борьбы с вирусом, уже в марте издали книгу, в которой была собрана актуальная информация о доказавших свою эффективность методах профилактики и лечения COVID-19.

Российский фонд прямых инвестиций не только собирает информацию о методах профилактики и лечения COVID-19, но и активно участвует в реализации проектов, которые помогут остановить пандемию. При непосредственном участии РФПИ в России было начато производство тест-систем для экспресс-диагностики COVID-19 и препарата для его лечения.

Диагностика коронавируса: анализы и КТ

По оценкам специалистов, важную роль в победе над пандемией играет своевременное обнаружение инфицированных. Для проведения широкомасштабного обследования населения нужны были тесты, которые позволяют получать точный результат в кратчайшие сроки. Организовать производство и распространение таких тестов в РФ помог РФПИ под руководством Кирилла Дмитриева. Уже в марте Фонд выпустил заявление о том, что поддержит разработчика и производителя уникальных тест-систем, основанных на технологии изотермической амплификации. Эта технология является совместной разработкой российских и японских ученых. До этого тесты на коронавирус чаще делали по технологии ПЦР. Полимеразная цепная реакция позволяет получить достаточно точные результаты, но ждать их приходится до 6 часов – недопустимо долгий срок в условиях лавинообразного нарастания количества зараженных. Тесты, выпускаемые компанией EMG при поддержке РФПИ, основаны на технологии изотермической амплификации и позволяют получать результаты уже через полчаса, при этом в точности не уступают ПЦР. По оценкам экспертов, в том числе из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и ведущих иностранных лабораторий, точность новых тестов составляет до 99,9%, что сводит риск получения ложноотрицательных результатов к минимуму.

Преимущества новой тест-системы

Кирилл Дмитриев отметил, что важным преимуществом новых тестов является их высочайшая чувствительность. Инновационная диагностическая система подтвердит заражение, даже если в биоматериале есть всего 50-100 копий вируса (другие тесты «видят» вирус, только если в биоматериале есть от тысячи до десятков тысяч копий). Это позволяет выявлять зараженных COVID-19 уже на ранней стадии и начинать лечение, не дожидаясь развития опасных осложнений.

Еще одним преимуществом тест-систем, которые выпускаются под брендом EMG, является наличие портативной версии. Реагенты, которые производит компания EMG, можно использовать в любой ПЦР-лаборатории, сокращая время проведения реакции с нескольких часов до всего 30 минут. Более того, технология EMG может применяться и в мобильном формате, не требующем стационарной лаборатории. Для проведения широкомасштабного тестирования требуется всего два небольших чемодана, где собрано все необходимое для осуществления тестирования на местах. Мобильный формат позволяет провести тестирование в аэропорту, на вокзале, на объектах промышленных предприятий. Система будет работать везде, где есть электричество, а оперативное получение результатов позволит своевременно выявить зараженных и изолировать их от здоровых людей.

Тесты EMG уже активно применяются для тестирования сотрудников и обеспечения промышленной безопасности на объектах ведущих российских компаний. В частности, ими пользуются такие компании, как Фосагро, Алроса, СИБУР, Новатэк, Полюс, Ренова и другие.

Новые тесты будут использоваться для поиска случаев заражения не только в России. РФПИ поможет производителю тест-систем вывести их на мировой рынок. Кирилл Дмитриев сообщил, что заявки на поставку диагностических систем уже подали страны ЕС и Ближнего Востока, однако пока производитель вынужден их урезать в пользу обеспечения, в первую очередь, российских потребителей.

Высокие технологии для оценки состояния легких

Одним из самых опасных осложнений нового коронавируса является поражение легких. Врачи оценивают их состояние по результатам компьютерной томографии. Ускорить анализ снимков, а также выполнять его дистанционно позволит новейшая система, основой которой является технология искусственного интеллекта. Совместная разработка ученых из России и ОАЭ позволяет за 1-2 минуты подтвердить или исключить вирусную пневмонию.

Чтобы ускорить реализацию проекта по автоматической диагностике пневмонии, РФПИ совместно с партнерами планирует создать Всероссийский центр компетенций по дистанционному анализу и распознаванию КТ-снимков с помощью технологий искусственного интеллекта. По словам Кирилла Дмитриева, новой технологией, которая ускорит оценку состояния легких у зараженных коронавирусом, уже заинтересовались представители крупнейших медицинских центров РФ.

Препарат для лечения COVID-19

Диагностика помогает быстро выявлять зараженных, однако для полной победы над болезнью необходимо найти лекарство от нее. Столкнувшиеся с заболеванием специалисты во всех странах мира тестировали различные средства. Высокую активность в борьбе с коронавирусом показал препарат «Фавипиравир», который японские ученые изначально создавали как средство для лечения вирусных инфекций. Эффективность «Фавипиравира» высоко оценили врачи из провинций Китая, в которых были выявлены первые случаи заболевания. Китайские специалисты отметили, что новое средство не только в несколько раз уменьшает длительность болезни (с 11 до 4 дней), но и защищает от ее осложнений, в том числе самого опасного – поражения легких. Для производства этого препарата на территории России РФПИ создал совместное предприятие с ГК «ХимРар».

Доклинические и клинические исследования нового лекарства

Даже в условиях пандемии нельзя выпустить препарат на рынок сразу. Любое новое лекарство должно пройти несколько этапов исследований, которые должны подтвердить его безопасность и эффективность. В конце апреля глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о том, что «Фавипиравир» успешно прошел доклинические исследования. На этой стадии специалисты тестируют новое средство на животных. По результатам исследований новое лекарство показало высокую биодоступность при применении его в пероральной форме, способность бороться с вирусом как в пробирке, так и в тканях живого организма, а также высший уровень безопасности для человека по классификации GHS, по которой оценивают безопасность лекарств во всем мире.

28 апреля глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о начале клинических исследований препарата «Фавипиравир» в Российской Федерации. Базой для проведения исследований станут несколько медицинских центров в столице и регионах.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, успешные клинические испытания позволят начать свободную реализацию нового лекарственного средства в России, а потом и в других странах мира. Уже в мае средство будут получать участвующие в исследовании больные из разных регионов РФ.

Кирилл Дмитриев также отметил, что созданное при участии РФПИ совместное предприятие, осуществляющее полный цикл производства «Фавипиравира» в РФ, уже сейчас работает круглосуточно, чтобы к моменту официального одобрения препарата в России его смогли получить все те, кто нуждается в препарате для лечения коронавируса.

Поддержка отечественных компаний

Одной из основных задач Российского фонда прямых инвестиций является поддержка отечественных несырьевых производств. Чтобы помогать перспективным российским компаниям находить средства на развитие, РФПИ под руководством Кирилла Дмитриева создал портал Invest in Russia. Электронный ресурс помогает производителям и инвесторам находить друг друга.

Чтобы приблизить победу над коронавирусом и снизить его негативное влияние на экономику РФ, Российский фонд прямых инвестиций ускорил рассмотрение заявок на финансирование для компаний, разработки, продукция или услуги которых могут использоваться для профилактики или лечения COVID-19. Чтобы получить средства, такой компании нужно лишь заполнить форму на сайте rdif.ru Эксперты оценят соответствие заявки требованиям и в кратчайшие сроки дадут ответ.

Обмен опытом с партнерами из других стран

Российский фонд прямых инвестиций не останавливается на достигнутом и продолжает поиск эффективных методов и средств для профилактики и лечения коронавируса. Кирилл Дмитриев подчеркнул, что для эффективной борьбы с пандемией представители всех стран должны объединить усилия и оперативно обмениваться актуальной информацией. Для решения этой задачи РФПИ в конце апреля организовал видеоконференцию, в которой приняли участие представители крупнейших инвестиционных фондов из разных стран, управляющие активами на общую сумму более $8 трлн. Основной темой обсуждения стали инвестиции в проекты и разработки, которые помогут приблизить победу над пандемией. Кирилл Дмитриев сообщил, что итогом видеоконференции стали новые соглашения о сотрудничестве, подробнее о которых РФПИ расскажет уже в ближайшее время.

