В Хакасии обрушилась стена аварийного дома

В Хакасии в городе Черногорск произошло обрушение части аварийного пятиэтажного дома. Об сообщили в региональном главке МЧС. Из здания эвакуировано 40 человек.

Спасатели продолжают работу на месте ЧП. К ликвидации последствий обрушения стены привлечено более сотни специалистов и 34 единицы техники, дежурят экипажи скорой медицинской помощи, полиции и ГИБДД. Развернут штаб аварийно-спасательных работ.