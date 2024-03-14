В Хакасии обрушилась стена аварийного дома
В Хакасии в городе Черногорск произошло обрушение части аварийного пятиэтажного дома. Об сообщили в региональном главке МЧС. Из здания эвакуировано 40 человек.
Спасатели продолжают работу на месте ЧП. К ликвидации последствий обрушения стены привлечено более сотни специалистов и 34 единицы техники, дежурят экипажи скорой медицинской помощи, полиции и ГИБДД. Развернут штаб аварийно-спасательных работ.
О пострадавших и пострадавших на данный момент нет.
На сайте республиканского МЧС сообщается, что обрушившееся здание находилось в аварийном состоянии, в обрушившейся части никто не проживал. 13 эвакуированных из здания жильцов находятся в пункте временного размещения на базе социальной гостиницы города.
Ранее власти и жильцы частично обрушевшегося в конце января 2024 года дома в Ростове-на-Дону по-разному рассказывали о проблеме расселения аварийного здания.
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