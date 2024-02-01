Спасатели вызволили из обрушившегося в Ростове дома кошку и хомяка

Информация об оставшихся в здании домашних животных появилась в соцсетях. По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, спасатели решили вызволить их с помощью вышки.

Несмотря на реальную угрозу дальнейшего обрушения дома, из аварийного эвакуировали дома кошку и собаку, находившихся в квартире на третьем этаже, а также хомяка. Всех животных спасатели передали хозяевам.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обрушения части жилого дома на ул. Нариманова в Ростове. Уточняется, что дом признали аварийным и подлежащим сносу ещё в 2020 году. До обрушения спасатели эвакуировали 95 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».