Спасатели вызволили из обрушившегося в Ростове дома кошку и хомяка
Кошка, собака и хомяк были спасены из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости.
Информация об оставшихся в здании домашних животных появилась в соцсетях. По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, спасатели решили вызволить их с помощью вышки.
Несмотря на реальную угрозу дальнейшего обрушения дома, из аварийного эвакуировали дома кошку и собаку, находившихся в квартире на третьем этаже, а также хомяка. Всех животных спасатели передали хозяевам.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обрушения части жилого дома на ул. Нариманова в Ростове. Уточняется, что дом признали аварийным и подлежащим сносу ещё в 2020 году. До обрушения спасатели эвакуировали 95 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru