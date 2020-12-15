СМИ: в Москве «заминировали» Большой театр
Порядка 500 человек были эвакуированы из здания Большого театра в центре Москвы после сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Собеседник агентства рассказал, что в настоящее время специалисты экстренных служб и кинологи проверяют помещения театра.
Пресс-атташе театра Катерина Новикова сообщила ТАСС, что были эвакуированы 350 человек с Исторической сцены, где вечером намечен показ балета «Баядерка». По её словам, в случае своевременного завершения проверки вечерний спектакль отменять не придётся.
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