В Хабаровском крае у участника СВО украли награды и 1 млн рублей
Миллион рублей и награды за участие в специальной военной операции украли у жителя Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По данным ведомства, ранее служивший в зоне СВО мужчина обратился в полицию, заявив о хищении денег, четырех боевых наград и документов к ним, а также другого имущества, пишет «Свободная пресса».
«Дознавателем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Прокурор города с данным решением не согласился, признал его незаконным», — отметили в прокуратуре.
Правоохранители провели дополнительную проверку и возбудили дело о краже в особо крупном размере, пишет RT. Ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, ход расследования контролирует прокуратура.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru