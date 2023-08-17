В Хабаровском крае у участника СВО украли награды и 1 млн рублей

По данным ведомства, ранее служивший в зоне СВО мужчина обратился в полицию, заявив о хищении денег, четырех боевых наград и документов к ним, а также другого имущества, пишет «Свободная пресса».

«Дознавателем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Прокурор города с данным решением не согласился, признал его незаконным», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители провели дополнительную проверку и возбудили дело о краже в особо крупном размере, пишет RT. Ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, ход расследования контролирует прокуратура.

