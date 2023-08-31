В Хабаровском крае четыре человека погибли в автоаварии
31 августа 202306:40
В Хабаровском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает в Telegram Госавтоинспекция по региону.
ДТП случилось на 162-м километре автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Водитель Toyota Prius выехал встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester. Четыре человека скончались до приезда медиков, один получил травмы.
Ранее на Кубани пьяный участковый устроил смертельное ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru