В Хабаровском крае четыре человека погибли в автоаварии

В Хабаровском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает в Telegram Госавтоинспекция по региону.

Восемь человек пострадали в ДТП в Свердловской области

ДТП случилось на 162-м километре автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Водитель Toyota Prius выехал встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester. Четыре человека скончались до приезда медиков, один получил травмы.

Ранее на Кубани пьяный участковый устроил смертельное ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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