Восемь человек пострадали в ДТП в Свердловской области
Два легковых автомобиля попали в ДТП на федеральной автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган, пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.
Авария произошла на 55 километре трассы на перекрестке ФАД и выезда от населенного пункта Черноусово, пишет «Свободная пресса».
«Пострадали восемь человек, все мужчины, один из них подросток», — указали в пресс-службе.
По данным регионального Минздрава, шесть человек госпитализировали. Четырех пострадавших доставили в травматологическое отделение городской больницы Каменска-Уральского. Еще двое раненых находятся в реанимации больницы №36 в Екатеринбурге в тяжелом состоянии, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru