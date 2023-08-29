Восемь человек пострадали в ДТП в Свердловской области

Авария произошла на 55 километре трассы на перекрестке ФАД и выезда от населенного пункта Черноусово, пишет «Свободная пресса».

«Пострадали восемь человек, все мужчины, один из них подросток», — указали в пресс-службе.

По данным регионального Минздрава, шесть человек госпитализировали. Четырех пострадавших доставили в травматологическое отделение городской больницы Каменска-Уральского. Еще двое раненых находятся в реанимации больницы №36 в Екатеринбурге в тяжелом состоянии, пишет Ura.ru.

