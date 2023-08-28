На Кубани пьяный участковый устроил смертельное ДТП
В Краснодарском крае участковый в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП, сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудник полиции не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате ДТП погиб находившийся в автомобиле участкового 25-летний пассажир. Трое человек получили ранения различной степени тяжести.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Краевое управление МВД назначило проверку, по итогам которой виновника ДТП уволят из органов внутренних дел.
Суд в Калуге 25 августа отправил под арест водителя, сбившего на остановке в центре города 11 человек, передает «Радиоточка НСН».
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