МЧС: Строящаяся УГМК-арена загорелась в Екатеринбурге
17 августа 202311:21
Строящаяся хоккейная УГМК-арена загорелась в Екатеринбурге, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
В ведомстве отметили, что до приезда огнеборцев со стройки самостоятельно эвакуировались 200 человек.
Прибывшие пожарные обнаружили и локализовали очаг пожара. Уточняется, что на шестом этаже на площади 10 квадратных метров загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель.
По предварительной информации, никто не пострадал, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru