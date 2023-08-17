МЧС: Строящаяся УГМК-арена загорелась в Екатеринбурге

Строящаяся хоккейная УГМК-арена загорелась в Екатеринбурге, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

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В ведомстве отметили, что до приезда огнеборцев со стройки самостоятельно эвакуировались 200 человек.

Прибывшие пожарные обнаружили и локализовали очаг пожара. Уточняется, что на шестом этаже на площади 10 квадратных метров загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель.

По предварительной информации, никто не пострадал, отмечает RT.

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