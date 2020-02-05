В Грузии в монастыре нашли тело россиянина

По данным телекомпании, убитый россиянин в возрасте более 50 лет последний год проживал в монастыре. Марткопский монастырь находится в 25 км от грузинской столицы.

Убитым оказался 50-летний россиянин, периодически проживавший в монастыре. Одним из главных подозреваемых в убийстве является проживавший с ним в одной келье человек. По словам настоятеля монастыря, у последнего имеются психологические отклонения и судимость.

В Грузии по факту убийства заведено уголовное дело по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство).



