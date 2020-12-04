В Грузии не смогли найти преступника, захватившего заложников в банке

В конце ноября вооруженный мужчина ворвался в экспресс-филиал Банка Грузии в Тбилиси, ограбил его и скрылся. Сумма украденных денег неизвестна. Месяц назад в Грузии ограбили машину инкассации Банка Грузии в Кобулети, украдены $75 тыс.

За неделю до этого в Тбилиси произошел новый захват заложников. Вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Акакия Церетели, где находились девять человек. Позднее захватчик озвучил требования, в их числе — снижение процентов для банковских займов и уменьшение цен на лекарства. Злоумышленник задержан полицией, все заложники освобождены.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН объяснил возросшую в Грузии преступность пандемией.

