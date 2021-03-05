Обойдутся без него. Познер ответил сенатору об отказе от Нобелевской премии мира

Журналист и телеведущий Владимир Познер отреагировал на заявление члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова о том, что от Нобелевской премии мира следует отказаться из-за её политизированности.

«Я бы сказал, что сенатору стоит заниматься домашними делами, а не давать рекомендации Нобелевскому комитету. Как-нибудь они обойдутся без этого», - ответил Познер в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По мнению Цекова, Нобелевская премия мира стала премией «не за успехи в области достижения мира, а за пристрастное, субъективное отношение к конкретным политикам», передаёт РИА Новости. Познер, в свою очередь, отметил, что почти все премии политизированы, даже литературные.

«Например, Алексиевич (белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе – прим. НСН), которую я очень уважаю - это, конечно, политизированная премия. В своё время, когда давали премию Пастернаку, конечно, она была политизирована. Хотя Пастернак вполне её достоин», - подчеркнул Познер.