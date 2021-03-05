Обойдутся без него. Познер ответил сенатору об отказе от Нобелевской премии мира
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему считает Нобелевскую премию мира политизированной.
Журналист и телеведущий Владимир Познер отреагировал на заявление члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова о том, что от Нобелевской премии мира следует отказаться из-за её политизированности.
«Я бы сказал, что сенатору стоит заниматься домашними делами, а не давать рекомендации Нобелевскому комитету. Как-нибудь они обойдутся без этого», - ответил Познер в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
По мнению Цекова, Нобелевская премия мира стала премией «не за успехи в области достижения мира, а за пристрастное, субъективное отношение к конкретным политикам», передаёт РИА Новости. Познер, в свою очередь, отметил, что почти все премии политизированы, даже литературные.
«Например, Алексиевич (белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе – прим. НСН), которую я очень уважаю - это, конечно, политизированная премия. В своё время, когда давали премию Пастернаку, конечно, она была политизирована. Хотя Пастернак вполне её достоин», - подчеркнул Познер.
Напомним, в этом году на Нобелевскую премию мира выдвинуто более трёхсот кандидатур. Среди номинантов – экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская и российский оппозиционер Алексей Навальный, а также шведская экоактивистка Грета Тунберг и бывший президент США Дональд Трамп.
Владимир Познер считает, что пока эти выдвижения не заслуживают обсуждения.
«Они же не сами себя выдвигают. Это какие-то люди считают, что они (кандидаты – прим. НСН) достойны. Мне кажется, что это даже не стоит разговора. Там более трёхсот человек, среди них есть и такие. Вот если бы вручили, то был бы разговор. Но ведь этого не произошло пока. Мало ли кто кого выдвигает. Я к этому отношусь в высшей степени безразлично», - добавил телеведущий.
Напомним, лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год стала Всемирная продовольственная программа. Об этом сообщил Нобелевский комитет в Twitter. Организация под эгидой ООН обеспечивает питанием голодающих по всему миру. Она получит награду в 10 миллионов шведских крон ($1,12 млн).
Нобелевская премия мира — одна из пяти, вручаемых в соответствии с завещанием шведского промышленника и изобретателя Альфреда Нобеля. Кроме премии мира, вручаются также премии по физике, химии, медицине и литературе.
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