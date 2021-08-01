В Греции жителей четырех поселений эвакуировали из-за лесных пожаров
Жители четырех поселений, детского лагеря и гостиницы эвакуированы из-за сильных природных пожаров в районе Зирия на греческом полуострове Пелопоннес, передает телеканал ERT1.
Суда частных владельцев находятся наготове, чтобы помочь в случае продолжения эвакуации. Из-за пожара в Зирии перекрыли автотрассу в сторону города Патры по вантовому мосту Рио - Антирио. Автомашины, следующие в Афины, перенаправляются на шоссе Нафпактос - Итеа. Также перекрыто движение по новой и старой автомагистралям Патры - Коринф.
В борьбе с пожарами участвуют 95 спасателей на автомобилях, четыре пеших группы пожарных, четыре самолета и вертолеты. Также задействован российский самолета-амфибия Бе-200ЧС.
Тем временем, в Турции от лесных пожаров пострадали 410 человек. Как сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, поджоги могли стать причиной лесных пожаров на юге страны.
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