Поджоги. Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в Турции
Поджоги могли стать причиной лесных пожаров на юге страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 31 июля в кризисном центре в Анталье.
Турецкий лидер прибыл сюда, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах пожаров. Его выступление транслировали в Twitter.
«Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», — заявил президент Турции.
Сегодня также стало известно, что от лесных пожаров в Турции пострадали 410 человек. Об этом ранее сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пишут «Известия».
По последним данным, в турецком Бодруме из-за лесного пожара эвакуированы три отеля.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонных переговорах обсудили лесные пожары в республике, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Российский лидер пообещал помощь турецкой стороне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 807 / сут.
Умерли
159 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+19 771 / сут.
- Поджоги. Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в Турции
- Захарова обрушилась с критикой на главу МИД Франции после высказываний о неонацизме на Украине
- СМИ: Власти Санкт-Петербурга грозят отключить фонтаны в День ВДВ
- Глава ОКР объяснил желтую карточку в свою сторону на олимпийском финале в фехтовании
- Сражаться плечом к плечу. Российские саблистки определили главные ощущения на командном турнире на ОИ-2020
- СМИ: Самолет Су-35 попал в авиакатастрофу в Хабаровском крае, летчик катапультировался
- Роскосмосу посоветовали закончить эксплуатацию российского модуля МКС к 2024 году
- Из-за пьяного полицейского в ДТП под Курском погиб человек
- Китайские ученые восстановили базу данных о случаях COVID-19 в Ухане
- Джокович проигнорировал матч за бронзу Олимпиады в миксте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru