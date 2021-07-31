Поджоги. Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в Турции

Поджоги могли стать причиной лесных пожаров на юге страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 31 июля в кризисном центре в Анталье.

Генконсульство призвало российских туристов в Анталье готовиться к эвакуации из-за пожаров

Турецкий лидер прибыл сюда, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах пожаров. Его выступление транслировали в Twitter.

«Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», — заявил президент Турции.

Сегодня также стало известно, что от лесных пожаров в Турции пострадали 410 человек. Об этом ранее сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пишут «Известия».

По последним данным, в турецком Бодруме из-за лесного пожара эвакуированы три отеля.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонных переговорах обсудили лесные пожары в республике, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Российский лидер пообещал помощь турецкой стороне.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:ЭрдоганТурцияПожарыЛесные Пожары
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