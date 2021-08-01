Российских туристов эвакуировали из турецкого Бодрума

Отдыхающие будут размещены в отелях и обеспечены всем необходимым. В настоящее время огонь полыхает в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей.

Отмечается, что часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте. Теперь жизнь россиян вне опасности.

Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поджоги могли стать причиной лесных пожаров на юге страны.

От лесных пожаров в Турции пострадали 410 человек.

