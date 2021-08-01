Российских туристов эвакуировали из турецкого Бодрума
Около сотни туристов из России эвакуируют из-за лесных пожаров из турецкого Бодрума, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталье.
Отдыхающие будут размещены в отелях и обеспечены всем необходимым. В настоящее время огонь полыхает в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей.
Отмечается, что часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте. Теперь жизнь россиян вне опасности.
Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поджоги могли стать причиной лесных пожаров на юге страны.
От лесных пожаров в Турции пострадали 410 человек.
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