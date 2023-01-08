В Госдуме заявиле о сбитом ВСУ украинском МиГ-29
В Донецкой Народной Республике (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) по ошибке уничтожили свой истребитель МиГ-29. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин из зоны СВО.
По данным российского парламентария, украинский самолет был сбит в районе города Курахово из украинского зенитного ракетного комплекса «Оса».
«Мы лишь немного приложили руку», - написал Саблин в Telegram-канале.
Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили два украинских самолёта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины.
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