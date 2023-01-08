В Госдуме заявиле о сбитом ВСУ украинском МиГ-29

Меликов: власти Дагестана окажут необходимую помощь жильцам дома в Хасавюрте, где произошел взрыв газа Минтранс: автодорожная часть Крымского моста во вторник, 10 января, будет полностью перекрыта Таяни: Италия готовит новый пакет оружия для Украины СМИ: Китай снял основные ограничения на въезд в страну Более 1,5 миллиона человек посетили рождественские службы в Москве