Российские истребители в ДНР сбили украинский самолет Су-27
Истребители авиации ВКС России в Донецкой Народной Республике сбили украинский самолет Су-27 и вертолеты Ми-24 и Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 декабря, в субботу.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Камышевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой Народной Республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8», - заявил представитель ведомства на брифинге.
Ранее истребители РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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