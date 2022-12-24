Российские истребители в ДНР сбили украинский самолет Су-27

Истребители авиации ВКС России в Донецкой Народной Республике сбили украинский самолет Су-27 и вертолеты Ми-24 и Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 декабря, в субботу.

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«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Камышевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой Народной Республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8», - заявил представитель ведомства на брифинге.

Ранее истребители РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияУкраинаСамолетСу-27
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