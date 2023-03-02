В Госдуме сообщили о подрыве машины Росгвардии при зачистке в Брянской области
При зачистке у села Сушаны Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Легкие осколочные ранения получили четверо сотрудников, заявил парламентарий. Он уточнил, что жизни и здоровью бойцов ничего не угрожает.
Хинштейн отметил, что Росгвардию задействовали с самого начала операции. На место происшествия оперативно выдвинулся расположенный на границе сводный отряд СОБР-ОМОН, сообщил депутат.
«В дальнейшем силами Росгвардии была проведена зачистка с. Любечане, и разминирование территории с.Сушаны», - рассказал депутат.
События в Брянской области подтвердили, что США и их европейские союзники поддерживают украинский терроризм, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет НСН.
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