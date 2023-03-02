Медведев назвал Байдена и Шольца пособниками украинских террористов

По его словам, США, НАТО и Евросоюз поддерживают не народ Украины, а неонацистов и террористов.

«Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне», - заявил Медведев.

В произошедшем зампред Совбеза обвинил президента США Джо Байдена и лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона. Они стали прямыми пособниками украинских террористов, констатировал политик.

В результате проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области 2 марта погибли двое человек.

Существование цивилизации без России невозможно, сказал ранее Медведев. Об этом пишет НСН.

