В Госдуме прокомментировали попытку захвата ВСУ буровой вышки

Вооруженные силы Украины являются фашистскими пиратами после попытки захвата российской буровой установки «Крым-2» в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона, генерал-майора запаса Леонида Ивлева.

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«Как настоящие фашисты, они предприняли попытку напасть на буровую установку в зоне исключительных экономических интересов России», — заявил депутат.

Отмечается, что противник получил достойный отпор от военнослужащих России: бежал в панике, бросив своих раненых и тонущих бойцов.

В состав украинского морского десанта входили 14 американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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