Перевозчики рассказали, почему аэродромы России атаковали с фур
Глава «Грузавтотранса» заявил НСН, что водителей могли использовать втемную. Он призвал вводить электронный документооборот и бороться коррупцией на дорогах.
Председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин подтвердил НСН, что водителей фур, с которых в воскресенье 1 июня запускались дроны по российским военным объектам, могли использовать втемную.
Следователи допросили водителей фур, из которых накануне были запущены дроны во время массовой атаки. Все они заявляют, что перевозили модульные дома и не знали, что находилось в них. Владельцем машин они назвали 37-летнего Артёма: как выяснилось сейчас, он уроженец Украины и теперь объявлен в розыск. Каркасные дома перевозились в фурах из Челябинска в Мурманскую, Иркутскую, Рязанскую и Ивановскую область. Именно из этих большегрузов и были дистанционна запущены дроны по военным объектам в перечисленных регионах, сообщает телеграм-канал Baza.
«Такие вещи происходят, потому что у нас перевозчиков втемную используют. То же было с подрывом Крымского моста. В нынешней истории, если будут разбираться, чтобы найти концы, тоже будет много-много-много разных посредников. Эти модули могли не один раз перемещаться к разным заказчикам, юрлицам, чтобы запутать следы. Украинским спецслужбам все равно, что будет с людьми, которые участвуют в этих цепочках. Перевозчикам могли предложить заплатить сумму выше рынка за перемещение. А у нас народ какой: в сегодняшней сложной ситуации, в которой находится автотранспорт, все хватаются за хорошую работу. Но, может быть, перевозчику и не заплатили, а просто использовали втемную», - считает Матягин.
Сегодня без препятствий с нарушениями можно провезти груз с Дальнего Востока в Санкт-Петербург, говорит глава «Грузавтотранса». Тотальные проверки грузоперевозчиков здесь не помогут. В первую очередь, по его мнению, нужно вводить электронный документооборот и бороться коррупцией на дорогах.
«Таблетку от всех болезней я точно не найду - здесь нужно садиться, анализировать данную ситуацию и исправлять. Грузы давно уже нужно было взять под контроль. Если бы был электронный документооборот, можно было бы проследить, как грузы проходят. Если бы у нас не было разных ресурсов, где перевозчик взял груз, не посмотрев, что это... Его не допускают, чтобы он контролировал, что ему загружают. На перевозчика возложена ответственность за перевозку груза, но что он перевозит - ему сложно понять. Даже если он будет видеть, что у него загружены модули и коптеры, ему непонятно, кому он должен об этом сообщить? Если бы был электронный документооборот, где грузоотправители должны указывать, что за груз, а водитель подтверждать его соответствие, то можно было бы избежать таких трагедий. Информация должна уходить не только заказчику или в налоговую, а, может быть, даже в ФСБ», - рассказал Матягин.
Сложнее будет найти лазейки в перевозках, если навести порядок в системах надзорно-контрольных органов - ГАИ и Ространснадзора, считает эксперт. Так он прокомментировал призывы некоторых депутатов Госдумы к тотальным проверкам всего транспорта.
«Тотальные проверки перевозчиков… На 100% проверят, как вы думаете? Нужно начать требовать не только с перевозчика, а с контролирующих и надзорных органов, которые берут взятки на дорогу. Нарушения происходят, когда есть соблазн, что тебе за провоз негабарита «соточку» закинут. И так на одном посту, на другом, и фура поехала дальше. И таких сопровождающих «решал», которые подъезжают и решают эти вопросы, много. Мы сейчас отыграемся на перевозчиках, а нарушения и дальше будут происходить. Поэтому нужно наводить порядок в контрольно-надзорных органах, которые выходят на трассу зарабатывать деньги», - добавил собеседник НСН.
Отрасль грузоперевозок в России переживает не самые простые времена, приходится повышать зарплаты водителям на 40-60% из-за дефицита кадров, автозапчасти дорожают, а государство вместо субсидий повышает налоги, заявил ранее НСН гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
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