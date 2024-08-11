Кадыров заявил о готовности Чечни принять жителей Курской области
Чечня готова принять жителей Курской области, написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
«Дал поручение соответствующим органам оперативно создать максимально комфортные условия для принятия, при необходимости, беженцев из Курской области», - отметил политик.
Кадыров заявил, что лично следит за ситуацией в Курской области. По словам главы Чечни, он готов приложить максимальные усилия для ликвидации чрезвычайной ситуации в регионе.
В воскресенье пресс-служба правительства Курской области опровергла сообщения об эвакуации в регионе, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru