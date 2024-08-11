Кадыров заявил о готовности Чечни принять жителей Курской области

Чечня готова принять жителей Курской области, написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

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«Дал поручение соответствующим органам оперативно создать максимально комфортные условия для принятия, при необходимости, беженцев из Курской области», - отметил политик.

Кадыров заявил, что лично следит за ситуацией в Курской области. По словам главы Чечни, он готов приложить максимальные усилия для ликвидации чрезвычайной ситуации в регионе.

В воскресенье пресс-служба правительства Курской области опровергла сообщения об эвакуации в регионе, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Курская ОбластьЧечняРамзан Кадыров

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