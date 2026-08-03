Вин Дизель заявил, что сценарий «Форсажа 11» заставил его расплакаться
Американский актёр Вин Дизель в своих соцсетях заявил, что остался в полном восторге от сценария финальной 11-й части «Форсажа».
По словам исполнителя роли Доминика Торетто, работа сценариста Майкла Лесслиа («Иллюзия обмана 3», «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») заставила его расплакаться от счастья.
«Это лучший сценарий, который я читал за последние десятилетия. Я всё еще плачу», - написал Дизель.
Он также напомнил, что финал истории будет тесно связан с событиями оригинального фильма 2001 года, который выпустили в повторный прокат, и посоветовал фанатам пересмотреть, с чего всё начиналось.
Ранее Дизель объявил о старте съёмок финальной части. Лента, получившая название «Форсаж навсегда» (Fast Forever), выйдет на экраны 17 марта 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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