Вин Дизель заявил, что сценарий «Форсажа 11» заставил его расплакаться

По словам исполнителя роли Доминика Торетто, работа сценариста Майкла Лесслиа («Иллюзия обмана 3», «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») заставила его расплакаться от счастья.

«Это лучший сценарий, который я читал за последние десятилетия. Я всё еще плачу», - написал Дизель.

Он также напомнил, что финал истории будет тесно связан с событиями оригинального фильма 2001 года, который выпустили в повторный прокат, и посоветовал фанатам пересмотреть, с чего всё начиналось.

Ранее Дизель объявил о старте съёмок финальной части. Лента, получившая название «Форсаж навсегда» (Fast Forever), выйдет на экраны 17 марта 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

