В Госдуме назвали атаку ВСУ на Крым фашистской

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что атака Вооруженных сил Украины Крыма является фашистской.

В Крыму раздаются звуки взрывов

«Киевские фашисты!», — заявил парламентарий в Telegram. Так он отреагировал на атаку на полуостров минувшей ночью.

Ранее стало известно, что при ракетной атаке Вооруженных сил Украины в Симферопольском районе Крыма погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелКрым

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