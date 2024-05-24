В Госдуме назвали атаку ВСУ на Крым фашистской
24 мая 202404:01
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что атака Вооруженных сил Украины Крыма является фашистской.
«Киевские фашисты!», — заявил парламентарий в Telegram. Так он отреагировал на атаку на полуостров минувшей ночью.
Ранее стало известно, что при ракетной атаке Вооруженных сил Украины в Симферопольском районе Крыма погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru