В Горловке здание администрации загорелось после атаки дронов

Здание администрации Горловки в Донецкой Народной Республике загорелось после атаки дронов-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, по администрации ударили по меньшей мере три БПЛА сразу, на четвертом и пятом этажах произошел пожар. На фасаде здания заметны следы от попадания дронов, на месте ЧП обнаружили аккумуляторы и лопасти дронов.

Как пишет РИА Новости, один БПЛА влетел в окно администрации. Из-за взрыва вынесло на улицу мебель и архивные документы.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в здании.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиДНР

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