В Горловке здание администрации загорелось после атаки дронов
5 октября 202402:21
Здание администрации Горловки в Донецкой Народной Республике загорелось после атаки дронов-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, по администрации ударили по меньшей мере три БПЛА сразу, на четвертом и пятом этажах произошел пожар. На фасаде здания заметны следы от попадания дронов, на месте ЧП обнаружили аккумуляторы и лопасти дронов.
Как пишет РИА Новости, один БПЛА влетел в окно администрации. Из-за взрыва вынесло на улицу мебель и архивные документы.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в здании.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru