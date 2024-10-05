В Горловке здание администрации загорелось после атаки дронов

По данным агентства, по администрации ударили по меньшей мере три БПЛА сразу, на четвертом и пятом этажах произошел пожар. На фасаде здания заметны следы от попадания дронов, на месте ЧП обнаружили аккумуляторы и лопасти дронов.

Как пишет РИА Новости, один БПЛА влетел в окно администрации. Из-за взрыва вынесло на улицу мебель и архивные документы.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в здании.

