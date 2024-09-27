ВСУ ударили с дронов по администрации Горловки в ДНР

Украинские беспилотники атаковали здание администрации Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.

«Вчера вечером украинские вооруженные бандформирования нанесли ряд ударов с применением беспилотников по зданию администрации», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Приходько уточнил, что по объекту нанесли около пяти ударов. На опубликованном мэром фото видно, что повреждены остекление и фасад администрации. Данных о пострадавших не приводится.

Ранее ВСУ обстреляли центр Горловки, пострадали десять человек, двое погибли, напоминает Ura.ru.

