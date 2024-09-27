ВСУ ударили с дронов по администрации Горловки в ДНР
Украинские беспилотники атаковали здание администрации Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.
«Вчера вечером украинские вооруженные бандформирования нанесли ряд ударов с применением беспилотников по зданию администрации», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Приходько уточнил, что по объекту нанесли около пяти ударов. На опубликованном мэром фото видно, что повреждены остекление и фасад администрации. Данных о пострадавших не приводится.
Ранее ВСУ обстреляли центр Горловки, пострадали десять человек, двое погибли, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Госдуме предложили снять мораторий на проверки общепита
- В Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА
- СМИ: Власти изучат идею включения спутникового интернета в цену авиабилета
- ВСУ ударили с дронов по администрации Горловки в ДНР
- СМИ: Генпрокуратура выявила массовые нарушения во время ЕГЭ 2024 года
- Китай и Бразилия создадут платформу «Друзья мира» по украинскому кризису
- СМИ: В первой половине 2024 году россияне потратили на кроссовки 45 млрд рублей
- В организмах отравившихся под Красноярском детей нашли неизвестный инсектицид
- Балицкий назвал невозможным захват ЗАЭС украинскими войсками
- СМИ: Discord может быть заблокирован в России в ближайшие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru