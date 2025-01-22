В Горловке мирная жительница погибла при обстреле ВСУ
22 января 202512:57
Женщина погибла в результате удара украинских войск в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
«В результате украинской вооруженной агрессии вчера вечером в поселке станции Никитовка погибла мирная жительница», — написал мэр в Telegram-канале.
Градоначальник выразил соболезнования близким женщины.
Ранее в поселке Верхнеторецкое в ДНР один человек погиб при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru