В ДНР погиб один человек при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника
20 января 202521:44
Один человек погиб, еще 21 мирный житель пострадал в результате украинской агрессии в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, мужчина 1952 года рождения скончался в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на легковой автомобиль в поселке Верхнеторецкое.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил он.
Ранее украинская армия обстреляла Горловку в ДНР, пострадали восемь человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru