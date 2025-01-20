В ДНР погиб один человек при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника

Один человек погиб, еще 21 мирный житель пострадал в результате украинской агрессии в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

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По его словам, мужчина 1952 года рождения скончался в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на легковой автомобиль в поселке Верхнеторецкое.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил он.

Ранее украинская армия обстреляла Горловку в ДНР, пострадали восемь человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиПогибшиеДНР

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