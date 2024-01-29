В Горловке коммунальщики подорвались на украинских минах

Мэр города Горловка в ДНР Иван Приходько в своём Telegram-канале заявил, что местные коммунальщики подорвались на украинских минах.

Белгородский чиновник пострадал при подрыве машины на мине

По его словам, инцидент произошёл на улице Баха, пострадали шесть человек.

«Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа «Колокольчик», - написал Приходько.

Ранее в Горловке мужчина получил ранение из-за подрыва на противопехотной фугасной мине «Лепесток», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывДНРГорловка

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