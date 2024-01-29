В Горловке коммунальщики подорвались на украинских минах
29 января 202418:48
Мэр города Горловка в ДНР Иван Приходько в своём Telegram-канале заявил, что местные коммунальщики подорвались на украинских минах.
По его словам, инцидент произошёл на улице Баха, пострадали шесть человек.
«Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа «Колокольчик», - написал Приходько.
Ранее в Горловке мужчина получил ранение из-за подрыва на противопехотной фугасной мине «Лепесток», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru