Белгородский чиновник пострадал при подрыве машины на мине
В результате подрыва автомобиля на мине два дня назад в Белгородской области пострадал замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко, сообщил губернаторе региона Вячеслав Гладков.
Глава региона сообщил, что Бородаенко сейчас находится в тяжелом состоянии.
Второй пострадавшей оказалась глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко, сообщил Гладков.
Ранее дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в белгородском поселке Горьковский, двух мужчин госпитализировали с осколочными ранениями ног, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru