Белгородский чиновник пострадал при подрыве машины на мине

В результате подрыва автомобиля на мине два дня назад в Белгородской области пострадал замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко, сообщил губернаторе региона Вячеслав Гладков.

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Глава региона сообщил, что Бородаенко сейчас находится в тяжелом состоянии.

Второй пострадавшей оказалась глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко, сообщил Гладков.

Ранее дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в белгородском поселке Горьковский, двух мужчин госпитализировали с осколочными ранениями ног, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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