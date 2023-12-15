Белгородский чиновник пострадал при подрыве машины на мине

Центральный банк повысил ключевую ставку до 16% годовых Госдума закрыла осеннюю сессию 2023 года Президент России проведёт встречу с руководителями фракций Госдумы Суд смягчил меру пресечения отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии Руководство аэропорта Краснодара заявило о полной готовности к возможному открытию Таможенники пресекли вывоз из России в США черепа ископаемого шерстистого носорога