В Горловке дрон ВСУ атаковал машину с хлебом

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, развозивший хлеб, в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил учредитель компании «Мир хлеба» Руслан Богданов в беседе с ТАСС.

Человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ на автобус в Донецке

По его словам, ЧП произошло около 05:30, дрон атаковал машину компании в районе Курганки.

«Водитель получил контузию, ему вызвали скорую», — сообщил Богданов.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что мирный житель был ранен из-за сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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