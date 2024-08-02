В Горловке дрон ВСУ атаковал машину с хлебом
2 августа 202409:55
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, развозивший хлеб, в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил учредитель компании «Мир хлеба» Руслан Богданов в беседе с ТАСС.
По его словам, ЧП произошло около 05:30, дрон атаковал машину компании в районе Курганки.
«Водитель получил контузию, ему вызвали скорую», — сообщил Богданов.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что мирный житель был ранен из-за сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru