В Горловке число пострадавших при атаке ВСУ достигло 11

Количество пострадавших в результате атаки ВСУ в Горловке в ДНР увеличилось до 11. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

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В своем Telegram-канале он написал, что утром 5 октября украинские военные также атаковали беспилотниками район недалеко от рынка на улице Жлобы. Судя по опубликованным кадрам, дрон попал в автомобиль. По словам Приходько, водитель и пассажир транспортного средства не пострадали. Чиновник также рассказал, что ВСУ пытались атаковать поликлинику.

Ранее «Известия» сообщили, что здание администрации Горловки пострадало при атаке ВСУ.

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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