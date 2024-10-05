В Горловке число пострадавших при атаке ВСУ достигло 11
Количество пострадавших в результате атаки ВСУ в Горловке в ДНР увеличилось до 11. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
В своем Telegram-канале он написал, что утром 5 октября украинские военные также атаковали беспилотниками район недалеко от рынка на улице Жлобы. Судя по опубликованным кадрам, дрон попал в автомобиль. По словам Приходько, водитель и пассажир транспортного средства не пострадали. Чиновник также рассказал, что ВСУ пытались атаковать поликлинику.
Ранее «Известия» сообщили, что здание администрации Горловки пострадало при атаке ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru