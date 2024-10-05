В Горловке число пострадавших при атаке ВСУ достигло 11

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских дронов над Белгородской, Воронежской и Курской областями У клиентов нескольких российских банков ошибочно списали деньги с карт из-за сбоя в платежных терминалах Сбербанка Бывший губернатор Нью-Йорка Патерсон и его пасынок подверглись нападению во время прогулки по Манхэттену В Москве Музей Победы проведет программу ко Дню учителя В Подмосковье возможны заморозки до – 2 градусов