Военные: ВСУ массово применяют выжигающие дроны с термическими смесями

Украинские военные массово применяют «выжигающие» беспилотники с термическими горючими смесями у днепровского рубежа. Об этом рассказали десантники российской группировки войск «Днепр» в беседе с РИА Новости.

Как отметил офицер с позывным «Гром», противник сбрасывает выжигающие боеприпасы. Из-за сухой погоды в результате таких атак выгорают поля и леса.

Военные рассказали, что ВСУ также используют дроны с горючими реагентами и смесями против техники и личного состава армии РФ. По словам бойца группировки «Днепр» с позывным «Горыныч», противник применяет такие средства, поджигая машины и живую силу.

«Именно с дронов... Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот — ни водой, ни землей», — поделился военный.

Ранее жители Курской области рассказали, что украинские военные при атаках на регион применяли снаряды с неизвестным газом.

