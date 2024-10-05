Военные: ВСУ массово применяют выжигающие дроны с термическими смесями
Украинские военные массово применяют «выжигающие» беспилотники с термическими горючими смесями у днепровского рубежа. Об этом рассказали десантники российской группировки войск «Днепр» в беседе с РИА Новости.
Как отметил офицер с позывным «Гром», противник сбрасывает выжигающие боеприпасы. Из-за сухой погоды в результате таких атак выгорают поля и леса.
Военные рассказали, что ВСУ также используют дроны с горючими реагентами и смесями против техники и личного состава армии РФ. По словам бойца группировки «Днепр» с позывным «Горыныч», противник применяет такие средства, поджигая машины и живую силу.
«Именно с дронов... Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот — ни водой, ни землей», — поделился военный.
Ранее жители Курской области рассказали, что украинские военные при атаках на регион применяли снаряды с неизвестным газом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru