В Горловке четыре человека пострадали при обстреле ВСУ
Четыре человека пострадали в результате обстрелов Горловки Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Как отметил градоначальник, украинские военные обстреляли центр города. По словам Приходько, ВСУ применили кассетные боеприпасы. Сообщалось, что пострадала мирная жительница, также был поврежден автобус маршрута № 28А.
«Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырех», — написал Приходько в Telegram-канале.
Ранее в Брянской области подросток пострадал после атаки дронов ВСУ, он получил осколочное ранение стопы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru