Два БПЛА атаковали Брянскую область, пострадал подросток
В воскресенье, 10 ноября, два дрона ВСУ атаковали Брянскую область. Об инциденте сообщил глава региона Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале.
По словам чиновника, оба беспилотника подавили российские средства РЭБ. Дроны упали в Почепском районе. Осколочное ранение стопы получил подросток, ему оказали неотложную помощь на месте.
После этого пострадавшего направили в детскую областную больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Губернатор добавил, что в результате той же атаки частичные повреждения получили два домовладения и несколько хозяйственных построек.
9 ноября Александр Богомаз сообщал, что над подведомственным ему регионом ПВО РФ сбили 15 беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru