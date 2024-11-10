Два БПЛА атаковали Брянскую область, пострадал подросток

После этого пострадавшего направили в детскую областную больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.



Губернатор добавил, что в результате той же атаки частичные повреждения получили два домовладения и несколько хозяйственных построек.



9 ноября Александр Богомаз сообщал, что над подведомственным ему регионом ПВО РФ сбили 15 беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

