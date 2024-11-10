Два БПЛА атаковали Брянскую область, пострадал подросток

В воскресенье, 10 ноября, два дрона ВСУ атаковали Брянскую область. Об инциденте сообщил глава региона Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале.

По словам чиновника, оба беспилотника подавили российские средства РЭБ. Дроны упали в Почепском районе. Осколочное ранение стопы получил подросток, ему оказали неотложную помощь на месте.

Над Брянской областью уничтожили три беспилотника

После этого пострадавшего направили в детскую областную больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Губернатор добавил, что в результате той же атаки частичные повреждения получили два домовладения и несколько хозяйственных построек.

9 ноября Александр Богомаз сообщал, что над подведомственным ему регионом ПВО РФ сбили 15 беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры