В горах Сочи пропал альпинист

Мужчина не выходит на связь с воскресенья. К спасателям обратился его друг, который рассказал, что мужчина забрался на скалы, чтобы отыскать два пропавших квадрокоптера. Альпинисту удалось найти один беспилотник, о чем он написал друзьям, ожидавшими его внизу у машины. Потом он отправился искать второй дрон, в итоге на связь больше не выходил.

Отмечается, что альпинист до сих пор не найден. В поисках принимают участие 7 спасателей.

