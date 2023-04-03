В горах Сочи пропал альпинист
Сочинские спасатели вторые сутки ищут пропавшего в горах альпиниста, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Мужчина не выходит на связь с воскресенья. К спасателям обратился его друг, который рассказал, что мужчина забрался на скалы, чтобы отыскать два пропавших квадрокоптера. Альпинисту удалось найти один беспилотник, о чем он написал друзьям, ожидавшими его внизу у машины. Потом он отправился искать второй дрон, в итоге на связь больше не выходил.
Отмечается, что альпинист до сих пор не найден. В поисках принимают участие 7 спасателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru